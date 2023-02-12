18 ve 7 yaşındaki kız kardeşlerden 161 saat sonra sevindiren haber

Kahramanmaraş merkezli depremin 161. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çöken bir binanın enkazında kalan iki kız kardeş kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Balıkesir'den bölgeye gelen Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekibi ile diğer kurtarma timleri, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Fatih Apartmanı'nın yıkıntıları arasında ses gelen alana yoğunlaştı. Ekiplerin çalışması sonucu 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, Pazarcık merkezli ilk depremden yaklaşık 161 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. İki kardeş, ekiplerin müdahalesinin ardından Adana'daki bir hastaneye kaldırıldı. AA

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