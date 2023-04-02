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2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

180 bin kişiye ne oldu?

02 Nisan 2023, Pazar
Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, depremde telefonlarından sinyal alınamayan 180 bin kişi olduğunu hatırlatarak, bu kayıp seçmenin akıbetini sordu.

Antalya Milletvekili Subaşı, TBMM Başkanlığına, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılması istemi ile verdiği soru önergesinde; AFAD verilerine göre, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık şiddetli iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının son olarak 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olarak açıklandığını hatırlattı. Subaşı, yine resmi verilere göre deprem deprem bölgesinden tahliye edilenler ile kendi imkanları ile gittiği illerde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıran kişi sayısının 1 milyon 971 bin 589 kişi olduğunu belirterek, kayıt yaptırmayanlar ile bu sayının 2 milyonu aştığı söyledi. 

Ulaşılamayan kayıp vatandaşlarımız var

Milletvekili Subaşı, bölgeden ayrılan, hayatını kaybeden ve yaralananların yanı sıra ulaşılmayan ve kayıp olduğu tespit edilen vatandaşların olduğunu İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve GSM operatörlerinin açıklamalarıyla öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi: “180 bin aboneden 6-7 Şubat’tan itibaren hiçbir sinyal alınamadığı basına yansımıştır. Bu abonelerin ad ve soyadlarıyla kimler olduğu GSM operatörlerin bilgisindedir. Kamu kurumları da talep doğrultusunda bu listelere erişebilmektedir. Adalet Bakanlığı ve YSK’nın, 180 bin abonenin akıbeti, nerede oldukları, oy kullanma durumları, öldükleri tespit edildiyse seçmen listesinden çıkarılıp çıkarılmadıkları konusunda hangi çalışmaları yaptığını kamuoyu ile paylaşılmadı” 

Kamuoyu bilgilendirilmezse seçime şaibe karışır

Adalet Bakanlığı’nın ve YSK’nın seçimlerde parmak boyası uygulamama kararı aldığını da hatırlatan Hasan Subaşı, “Seçmen listelerinden öldüğü veya kayıp olduğu tespit edildiği için kaç seçmenin listelerden çıkarıldığını da açıklamadınız. Tüm bu yaşananlar seçim sandığı üzerine gölge düşürecek, şaibe yaratacaktır” diyerek bakan Bozdağ’a şu soruları yöneltti: 1- 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin ilan edilen listelerinden ölüm ve kayıp nedeniyle çıkarılan kaç vatandaşımız vardır? 2- GSM operatörlerinin sinyal alamadığı 180 bin vatandaşımızın akıbeti, nerede oldukları, oy kullanma durumları hakkında başlattığınız bir çalışma var mıdır? 3- Bu 180 bin abonenin kim olduklarını, ad ve soyadlarını GSM operatörlerinden talep ettiniz mi? 4- Bu 180 bin abone, 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen listelerinde hala yer almakta mıdır? Yoksa listelerden çıkarılmış mıdır?

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