1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

“Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü” unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

Geçiş ve garanti

Çanakkale Köprüsü için Hazine, araç başına 15 euro, günlük 45 bin geçiş garantisi verdi. Erdoğan’ın doğum gününde açılacağı duyurulan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi, tepkiler üzerine tekrar 18 Mart’a alınmıştı. Hazine, Limak ve Güney Koreli firmalara araç başına 15 euro artı KDV üzerinden, günlük 45 bin geçiş garantisi verdi. Köprüden geçiş ücreti en az 275 TL olarak belirlenirken devlet, şirkete her gün en az 10,5 milyon TL ödeme garantisi olacak. Köprüyü 11 yıl boyunca işletecek şirketlere hazine tarafından yıllık ortalama 190 milyon euro garanti ücreti ödenmesi öngörülüyor. 10 milyar 354 milyon TL’lik proje bedeli hesaba katıldığında şirketler, yatırımın verimliliği hesaba katılmadan 11 yılda yaklaşık 15 milyar TL kâr elde etmiş olacak.