1961 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye’nin bugüne kadar 1961’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 382 kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkiye’nin Sudan’dan tahliye operasyonlarındaki güncel istatistikler paylaşıldı. Paylaşımda, “Bugüne kadar 1961’i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. Tahliye çabalarımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın her daim yanındayız” sözleri kullanıldı. Paylaşılan grafikte yer alan istatistiklere göre, Sudan’dan 1961 Türk vatandaşı ve 24 ülkeden 421 kişi olmak üzere toplam 2382 kişi tahliye edildi. Öte yandan tahliyelerin 1478’i Etiyopya, 48’i Mısır ve 59’u Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirilirken, Port Sudan’dan 715 ve Hartum Wadi Saidna’dan 82 kişi askeri uçaklarla tahliye edildi. AA

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