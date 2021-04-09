1963’ten de gerideyiz

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol’a göre, AB ile donmuş haldeki siyasî diyalog başlasa da Türkiye artık ‘koşullu iyi komşuluk’ çerçevesinde görülüyor.

Gümrük Birliği güncellense de en çok AB’ye yarayacağını belirten Baydarol, ilişkilerin 1963’ten geride olduğunu söyledi. Baydarol, Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçtiğini, dış politikada ciddî açmazlara girmiş durumda olduğu değerlendirmesini yaparken, AB’nin bu şartlar altında ne yapıp edip Türkiye’yi kendi yanında demirli tutmaya uğraştığını söyledi. Sputnik’in haberine göre Baydarol, “Türkiye’yi yeni süreçte yeni bir tampon bölge olarak tutabilmek gayretinde olduklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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