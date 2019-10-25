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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

1982 Anayasasını aratmayacak yeni bir anayasa şart

25 Ekim 2019, Cuma 12:11
Hukuk profesörü Hüseyin Hatemi, Türkiye'de bir sevgi seferberliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hatemi, Karar'da yayınlanan bugünkü yazısında 1982 Anayasasını aratmayacak yeni bir anayaya hazırlanmasını da teklif etti.

Prof. Dr. Hatemi'nin yazısının bir bölümü şöyle:

"İlâhî sevgi temeline dayanan devlet yapıları, toplumsal depremlere karşı dayanıklı olur. Ne var ki toplumda sevgi değil, bencillik; ihtiras, hased ve kin hâkim  olursa, sağlam temele dayanan bir yapı kurulabilse dahi, kötülük güç kazanınca Hukuk Devleti yapısı için  de yıkım kararı çıkartılabilir. Toplumsal dönüşüm ancak sevgiyle olur. Doğru anlamıyla Hukuk Devleti,  Hakk Devleti; Adalet Devletidir. (...)

Bir sevgi seferberliğine, sevgiye uyanışa ihtiyacımız vardır. Ancak toplumumuzda bu ihtiyacı bilinçli(şuur)  ve vicdanlı olarak duyan kaç kişi vardır acaba? Bazı kişiler, bu ihtiyacın açıklanmasını bile dinsizlik sayarlar. Diğer bir kısım halk da “gericilik, çağdışılık, dincilik” olarak nitelerler. Hukuk devleti düzenine erişememiş toplumlarda düşünce açıklama hürriyeti de kağıt üzerinde kalır, bazı  toplumlarda kağıt üzerinde ifadesi bile hücum vesilesi olur.

Medîne-i Fâzıla (Hukuk Devleti), düzeni ilâhî sevgi temeline dayandığı için, adalet düzeni demektir. Adalet  sevgiden kaynaklanır. Medîne-i Fâzıla yönetiminde zulme yer yoktur, verilen zararların giderimi ilkesi  vardır.

Hukuk Devleti seferberliğinin ilk hamlesi olarak mağdurların göreve iadesi, suçlu olmadıkları halde mahkûmiyet kararı verilenlere yargılamanın iadesi hakkı verilmesi, ancak darbe girişimine bilinçli katılan  fesatçıların mahkûm edilmesi hayırlı bir başlangıç olur.

Ardından da 2007 seçiminden sonra girişilen ve “başsavcı darbesi” ile akîm kalan “Hukuk Devleti Anayasası” yapılabilmelidir.                

Kesinlikle biliyorum ki buna karşı çıkılacaktır. Ne var ki söylemek zorundayım. 12 Eylül darbecilerinin talimatıyla yazılan ve halkın özgür iradesiyle kabul edilmeyen Anayasa, Hukuk Devleti düzenini tam anlamıyla sağlayabilecek bir Anayasa değildir. Ancak, yeni bir Anayasa 1982 Anayasası’na rahmet okutacak nitelikte çıkarılacak ise hiç çıkarılmaması evlâdır."

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