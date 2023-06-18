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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

2 bin 253 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

18 Haziran 2023, Pazar 17:00
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 253 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 864’ü Afganistan, 80’i Pakistan ve 2181’i ise diğer uyruklardan olmak üzere 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi

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