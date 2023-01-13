2 bin 600 hekim yurtdışı belgesi aldı

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Asu Kaya Gedik, “Eğer emeğin, alın terinin karşılığı verilseydi bu sistemde 2 bin 600 hekim yurt dışına gitmek için bizden ‘iyi hal belgesi’ almazdı, kendi topraklarından başka yerlerde gelecek arayışına, umut arayışına girmezdi. Hala daha binlercesi geleceğe umutla bakamadığı için, hala emeğinin karşılığını göremediği için dil kurslarında” dedi.

Gedik, dün Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanında basın açıklaması yaptı. Gedik, “Beyaz Reform sadece bir algı oluşturmaktan ibaret. Değerli Osmaniyeliler, bu sistem ile halkımıza sadece 5-10 dakikada niteliksiz muayene getirdi. Vatandaşlarımız, aylar sonunda eğer randevu almayı başarabilirlerse bu hizmete erişebilmektedir” ifadelerine yer verdi. Osmaniye - anka

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