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16 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

2 bin yıllık yapılarda hasar yok

16 Şubat 2023, Perşembe 21:44
Hatay’daki 2 bin yıllık tarihî yapılar, Maraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmedi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve ‘dünyanın elle yapılan en büyük tüneli’ olarak bilinen Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, Maraş merkezli depremlerde hasar görmedi. Maraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. ‘Medeniyetler şehri’ olarak bilinen kentte birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin birçoğu, depremde yerle bir oldu. Yıkılan cami, sinagog ve kilise gibi binaların aksine bazı tarihi yapılar, büyük depremde hasar görmedi.

Birçok felaketi geride bıraktı

Samandağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde yapılan Titus Tüneli, yıkıcı depremde ayakta kaldı. Dönemin Roma İmparatoru Vespasian’ın dağdan gelen suları engellemek için inşa ettirdiği tünel, ‘elle yapılan dünyanın en büyük tüneli’ olarak biliniyor. 7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda inşa edilen tünelin, esirler tarafından çekiç kullanılarak yapıldığı belirtiliyor. Tünel ile aynı dönemde, tamamı kayanın içine oyularak yapılan Beşikli Mağara da hasar görmeyen yapılardan oldu. Birçok felaketi geride bırakan tarihi alanlar, 6 Şubat’ta kenti vuran ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerde hasar almadı. 

Haber Merkezi

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