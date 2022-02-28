2. demokrasi buluşması bugün

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları bugün ikinci kez bir araya gelerek demokrasi buluşması gerçekleştirecekler.

HABER: MEHMET KARA

mkara@yeniasya.com.tr

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları bugün (28 Şubat) yaklaşık 700 dâvetlinin katılımıyla ikinci kez buluşacak. Genel Başkanlar Ankara’daki Bilkent Otel’de düzenlenecek toplantıda “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi” çalışmasını kamuoyuna paylaşacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dâveti üzerine 12 Şubat tarihinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demok- rat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara-Ahlatlıbel’de bir araya gelmişti. 5 saat 15 dakika süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ortak bir metin açıklanmıştı. Bilkent Otel’de saat 13.30’da gerçekleşecek toplantıda ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ metninin genel başkan yardımcıları tarafından okunacak, ardından 6 partinin genel başkanı metni imzalayacak.

Mutabakat metni imzalayacaklar

Gazeteciler, yazarlar, medya temsilcileri, akademisyenler, işçi konfederasyonları, sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı toplantıya 700’ün üzerinde kişinin katılması bekleniyor. Partileri 50’şer kişilik temsilciyle eşit şekilde temsil edileceğini bildirildi. Altı genel başkan yardımcısı sırayla yaklaşık 6’şar dakikalık sürelerle 24 sayfalık metni sunacak. Sonrasında genel başkanlar dâvet edilerek birlikte mutabakat metnini imzalayacaklar. Yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşan parlamenter sistem taslağında “Demokratik Sistemin Temel Esasları” ana başlığında ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, basın hürriyeti gibi temel hak ve hürriyetler, kamu yönetimi, kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülâkat, yolsuzlukla mücadele ve siyasî etik gibi önemli başlıkların yer aldığı öğrenildi.

HER KESİME DÂVETİYE GÖNDERİLDİ

Ankara’da altı muhalefet partisinin lideri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ortak metnine Pazartesi günü (bugün) imzaları atıyor. İmza törenine aralarında dernek, vakıf ve meslek örgütlerinin de olduğu 250’ye yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin de dâvet edildiği öğrenildi. Muhalefet partilerinin yetkililerinden alınan bilgiye göre dâvet gönderilen kurumlar arasında TÜSİAD, MÜSİAD, DİSK, Hak-İş, Türk-İş, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der gibi kuruluşların yanı sıra 81 ilin baro başkanı, Türkiye Barolar Birliği ile kadın ve çevre alanında faaliyet yürüten dernekler de bulunuyor. DW Türkçe’nin haberine göre, toplantıya parlamenter sistemle ilgili çalışma yürüten bazı akademisyenler de davet edildi.

Haber Merkezi