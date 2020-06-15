2. elde farklı ‘plan’

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “2. Elde araç tedariğinde yaşanılan sıkıntılara farklı çözümler sunan 2plan, bayilerine hem araç arzı noktasında hem de stok finansmanında destek olacak ve iş hacimlerini arttıracak” dedi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

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İkinci el otomobil pazarında mevcut iş modellerinin işleyişini kolaylaştırmak üzere yeni bir değer zinciri oluşturacak olan 2plan faaliyetlerine başlıyor.

Son yıllarda ortalama 500 bin adetlik sıfır araç satışına karşılık 7.5 milyondan fazla kullanılmış araç satışı gerçekleşiyor. 2plan, bu büyük pazar içerisinde, araç tedariğinden son kullanıcıya kadar olan tüm süreçleri düzenleyen iş modeliyle faaliyetlerine başladı. İkinci el araç pazarına yeni bir anlayış getirecek olan 2plan’ın değer zincirinde bayiler, tedarikçiler, yatırımcılar, son kullanıcı, banka ve finans kuruluşları, sigorta şirketleri, ekspertiz hizmeti ve müşteri yer alıyor.

Değer zincirinin en başında yer alan araç tedariğinde yaşanılan sıkıntılara farklı çözümler sunan 2plan, bayilerine hem araç arzı noktasında hem de stok finansmanında destek olacak ve iş hacimlerini arttıracak. Ayrıca banka ve finans kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalarla, son kullanıcılar, Türkiye ikinci el pazarında hiç örneği olmayan ve sadece 2plan müşterilerine özel finansman paketleriyle araçlarına çok daha kolay sahip olabilecekler.

“İkinci elde araç tedariğine çözüm ürettik”

İkinci el araç pazarında binlerce küçük galerinin bulunduğunu belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Bugün Türkiye’de ikinci el araç pazarında yılda yaklaşık 7.5 milyon adet araç el değiştiriyor. Biz 2plan olarak bu pazarda büyük oyuncu olma hedefiyle yola çıktık. İkinci el pazarında 20-25 yıllık deneyime sahip yöneticilerden oluşan bir ekibiz. Kurmuş olduğumuz 2plan iş modeli ile değer zincirindeki tüm süreçlerin işleyişini kolaylaştıracağız. İkinci eldeki araç tedariğinden son kullanıcıya giden yolda 2plan olarak birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında topladık. 2plan’ın farkı tecrübeli organizasyon yapısı, güçlü araç tedarik imkânı, yaygın bayi ağı ile oluşturacağı değer zinciri ve piyasada benzeri olmayan finansman modelleri olacak” dedi.

“5 yıl içerisinde yıllık 50 bin adetlik hacim hedefliyoruz”

Bayilik için 40 binin üzerindeki işletmenin içerisinde sadece binde 2’sini bayi olarak seçeceklerini ve bu yüzden her bir işletmenin 2plan standartlarıyla uyumunu titizlikle değerlendirdiklerini vurgulayan Ülgür, “Bugün itibarıyla 8 bayimizle el sıkıştık ve halen 12’si deneme sürecinde. Sözleşme imzaladığımız bayi sayımızı yılsonuna kadar 15’e çıkartacağız ve 2024 yılında, Türkiye’nin dört bir yanında 100’ün üzerinde bayi adedine ulaşmış olacağız. Yapılanmamız doğrultusundaysa 5 yıl içerisinde yıllık 50 bin adetlik satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”