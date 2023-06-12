2 milyon çocuk işçi

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) 2022’de yayımladığı rapora göre, Türkiye’de en az 2 milyon çocuk işçinin bulunduğu, bu sayının yaz aylarında 5 milyona yaklaştığı bilgisine yer verildi.

Birçok farklı sektörde çalışan çocuklar İSİG’in verilerine göre de yüzde 30,8’inin tarım, yüzde 23,7’sinin sanayi, yüzde 45,5’inin hizmet sektöründe çalışırken, geri kalan yüzbinlerce çocuğun sokakta, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, ağır ve tehlikeli işlerde sömürüldüğü bilgisi verildi. Tedbir alınsın TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında UNICEF ile birlikte eğitimlerimizi, işyeri ziyaretlerini her geçen gün daha da arttırarak sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerinden ve çocukluğundan mahrum kalmaması için tüm üyelerimizi, işçileri, işvereni, kamu, özel sektörü ve tüm halkımızı, insan hakları ihlaline karşı mücadele etmeye, bilinçlenmeye ve çocuklarımızın yararına gereken önlemleri almaya davet ediyoruz” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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