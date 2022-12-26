2 terörist daha ikna çalışmalarıyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü PKK üyesinin daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı vurgulanan açıklamada, teröristlerin Irak ve İran'da faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, ikna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi. AA

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