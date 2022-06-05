2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te terör örgütüne katıldığı, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylelikle bu yıl içinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi. AA

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.