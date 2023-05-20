2. tur oy kullanma işlemi başladı

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başladı. Seçmenler, ilk turda en yüksek oyu alan Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak. Yüksek Seçim Kurulunca (28 Türkiye’nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 24 Mayıs tarihine kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verebilecek. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK’nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi’ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye’de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak. Nihat Orhan - Yeni Asya

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