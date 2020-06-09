2. Yargı Paketi’ne muhalefet şerhi: Meclis devre dışı bırakıldı

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 2. Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifine muhalefet şerhi koyan muhalefet, teklifin torba kanun niteliğinde olduğunu belirterek, “Hak arama ve sağlıklı yargılamanın ikinci plana itileceği” uyarısında bulundu.

CHP, HDP ve İyi Parti’nin muhalefet şerhlerinin ortak noktası, teklifinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulduğu, Meclis’in devre dışı bırakıldığı eleştirisi oldu. CHP’nin muhalefet şerhinde yer alan eleştirilerin kısmı şöyle: “Hiçbir maddede muhalefet milletvekillerinin görüşleri dikkate alınmadı. Bu antidemokratik tutum, alışkanlık haline gelmiş durumda. 83 milyonun kaderi, Recep Tayyip Erdoğan’a endeksli bir hale getirildi ve bir kişinin düşünsel-duygusal dünyası kararlarda belirleyici hale geldi.” İYİ Parti’nin muhalefet şerhinde “Bürokrasiden gelen bu yasa teklifleri hem katılım fikrinden çok uzak hem de yasamanın asıl unsur olması, yasama görevi olması gerçeğiyle çelişmekte. Parça parça yapılan şeyler her an yeni yeni torba yasaları davet etmekte, kanun sistematiği de bozulduğu gibi tamamen bir kargaşa sisteminin içine girmekteyiz” denildi. HDP’nin muhalefet şerhinde ise: Bu tekli bir torba, halk arasındaki tanımı ile ‘çorba’ bir teklif. Teklifin, Anayasa’ya bağlılık, demokratik ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır bir yanı yok. Bu düzenlemenin yenilik doğuran bir yönü de yok” ifadeleri kullanıldı.