"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

'20 bin 427 kişi yurtlardan ayrıldı'

14 Nisan 2020, Salı 11:00
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların bakanlığa bağlı 57 ildeki 84 yurtta misafir edildiğini belirtti.

Şu anda yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise bu süreci tamamladığını vurgulayan Kasapoğlu, yurt dışından gelen toplam 33 bin 339 kişiye ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin devlet-millet işbirliğiyle bu virüsten kurtulmaya çalıştığını anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz."

Karantinadaki misafirlere spor malzemesi ve kitap hediye edildiğini dile getiren Kasapoğlu, tüm odaların dezenfekte edildiğini, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldığını ifade etti.

Görevlilerin maske, gözlük, tulum giyerek odalara girdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte, misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir. Ayrıca, misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan müzik vb. etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında kalan misafirleri için memnuniyet anketi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yalan bilgi salgını, en az virüs kadar tehlikelidir'

    107 yaşındaki Havahan nineden müjdeli haber

    Çernobil nükleer tesisinin yakınındaki orman yangın söndürüldü

    Evlan nöbeti 224. gününde: ''Annen son nefesine kadar yolunu bekleyecek"

    'Kimsenin endişelenmesine gerek yok'

    'Sağlıklı bireylerin oruç tutması, koronavirüsün yayılmasında özel bir risk oluşturmuyor'

    24 ülkede kızamık aşısı kampanyaları askıya alındı

    Güney Kore'de hafta sonu yaşananlar endişeye yol açtı

    Çin'de son 24 saatte 89 yeni vaka

    '20 bin 427 kişi yurtlardan ayrıldı'

    Kazakistan'da 82 yaşındaki kadın hasta iyileşti

    ABD'deki kasırgalar sebebiyle ölü sayısı 33'e yükseldi

    Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona dayandı

    İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

    Yoksulluk daha da artacak

    İstanbul'da endişelendiren deprem: Birçok ilçede hissedildi!

    Yeni mağduriyetler doğuracak

    Türkiye’yi zorlu bir süreç bekliyor

    Tüketici davranışı değişecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar ve demokratik teyakkuz
    Genel

    Yeni mağduriyetler doğuracak
    Genel

    İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Hangi fiilimiz kadere fetva verdirdi?
    Cevher İLHAN

    “Maskeli yasa!”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına ne gelse, güzeldir
    Ahmet BATTAL

    Devlet yönetmek çok mu zor?
    Genel

    Yoksulluk daha da artacak
    Genel

    Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.