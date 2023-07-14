200 bin yardıma muhtaç aile daha

Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı’na yönelik veriler, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Program kapsamında maddi yardım yapılan hane sayısı 4 milyona dayandı. Yardım ile ayakta kalabilen hane sayısı ise yalnızca bir ayda 200 bin arttı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in derlediği habere göre, Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında yardım edilen hane sayısı, temmuz ayı itibarıyla 3,7 milyona fırladı.

Haziran’dan temmuz ayına 200 bin artan yardım alan hane sayısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, “övünç” kaynağı oldu. Programla ilgili açıklama yapan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz” sözleriyle giderek derinleşen yoksulluğun üzerini örttü.

Haber Merkezi