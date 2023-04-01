200’ün üzerinde çocuk engelli kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinde 850 kişinin bir uzvunu kaybettiğini söylemesinin ardından Deprem Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Aile Bakanlığı 200’ün üzerinde çocuğun engelli kaldığını bildirdi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, depremin yaşandığı bölgede toplam 4,6 milyon çocuğun olduğunu ifade etti. DW Türkçe’nin haberine göre Şahin, “İlk istediğimiz verilerde yaklaşık 200’ün üzerinde ampute çocuk olduğunu söylediler. Bize gelen ilk veri bu şekilde. Özellikle engelli durumuna düşen, uzvunu kaybeden çocuklarımızla ilgili de ileriki dönemde ihtiyaçlarımızı da belirledik” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.