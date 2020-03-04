2015’ten 2020’ye değişen cümleler

Mehmet Yılmaz, t24’deki dünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beş yıl önce ve bugün söylediği sözleri “ensar” kelimesi üzerinden hatırlatıyor.

Yılmaz yazısının bir kısmında şunları kaydetti:

“Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılının 18 Şubat günü şöyle konuşuyordu:

‘Biz ensar bilincine sahip bir milletiz. Ülkemize gelen her kardeşimizi muhacir olarak görür, muhabbetle karşılarız. Onlara evimizi açar, ekmeğimizi bölüşürüz. Zaten size (genel olarak batı ülkelerini kast ediyor) güvenerek bu adımları da atmadık. Biz öyle bir medeniyetin varisleriyiz ki bizim medeniyetimizde bu var.’

Dün de şunu söyledi:

‘Aylar önce hatırlayın ben bir açıklama yaptım. ‘Eğer Batı bir yük paylaşımına girmezse kapıları açarız’ dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar. Herhalde ‘Blöf yapıyor’ dediler. Kapıları açınca kapatmamız için telefon telefon üstüne gelmeye başladı. Bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır, sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız.”