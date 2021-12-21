2018’den sonra faiz ödemesi 3 kat arttı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, TBMM’de Bütçe ile ilgili partisi adına konuştu.

Subaşı “Son dört yılın faiz ödemesi oranları, kötülediğiniz Parlamenter sistemdeki ödemelerden üç kat fazla. Faize batmış durumdayız. Hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çok iyidir diyenler varsa geliri de parası da dolara bağlı demektir” ifadelerini kullandı. Subaşı, iktidar yanlılarının, bir yanda “Faiz haram, Nas var, TL’yi dövize bağlamak ahlaksızlık!” dediklerini hatırlatarak, “Peki, Ayşe teyze küçük birikimini ne yapsın? Samimiyetle soruyorum ne yapsın! Siz parası olanlar ne yapıyorsunuz?” diye sordu. Haber Merkezi

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