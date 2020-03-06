2021’de seçim ihtimali var

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, muhtemel bir erken seçimin 2021 yılı içerisinde gündeme geleceğini savundu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Temurci, “Türkiye’deki yönetim anlayışı, ekonomik politikalar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği yükle ülke yönetilmez halde. Dolayısıyla 2023’e kadar sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki yıl seçimin gündeme geleceğini öngörüyorum. Seçim barajını yüzde 10’un altına indirecek bir değişim yapılabilir. İttifakların nasıl şekilleneceği konjonktürel bir durum. Mesela, başkanlık sistemi Cumhur İttifakını zorunlu kıldı. AK Parti devamlılığı, MHP varlığı için bu ittifakı sürdürüyor. Bu sistem Türkiye’ye deli gömleği giydirdi. Yine ittifaklar zorunlu hale gelirse parti programımıza en uygun ittifakın içinde olacağız. AK Parti içinde bulunan birçok arkadaşımız gidişattan memnun değil. Biz o arkadaşlarımız ile de aynı yerde olabiliriz. Ama ben yeni bir takım ittifakların da çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.