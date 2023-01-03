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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

2022'de 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

03 Ocak 2023, Salı 10:40
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geçen yıl 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere 58 bin 758 Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, göç yönetimi faaliyetlerine ilişkin 2022 verilerine yer verdi.

Buna göre, geçen yıl 280 bin 206 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yakalanan mükerrerlikten arındırılmış göçmen sayısı 236 bin 572 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 124 bin 441 oldu.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 161 arttı. Sınır dışı etme başarı oranı da sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 71 olarak gerçekleşti.

Geri gönderme merkezlerinin sayısı 30'a, kapasitesi 20 bin 540'a yükseltildi.

Ülkede 3 milyon 535 bin 898 Suriyeli bulunuyor

Halen Türkiye'de 3 milyon 535 bin 898 Suriyeli yaşıyor. Suriye'de güvenli bölgelere geçen yıl 58 bin 758, bugüne kadar ise 539 bin 332 Suriyeli gönüllü döndü.

Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri (SUYE) kapsamında geçen yıl 1 milyon 395 bin 55, bugüne kadar 1 milyon 549 bin 680 kişiye eğitim verildi.

Kanaat önderleri, muhtarlar, öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında 1 milyon 605 bin 190 kişiye ulaşıldı.

Göç Danışma Merkezlerinde 1 milyon 164 bin 362 kişiye hizmet verildi. Genel, mesleki, Türkçe, okuma-yazma ve Kur'an kursları gibi eğitim faaliyetleri kapsamında 1 milyon 948 bin 224 kişiye erişildi.

Yabancılar İletişim Merkezine (YİMER) 3 milyon 272 bin 616 çağrı geldi. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve denizlerde mahsur kalma gibi sebeplerle başta olmak üzere acil durum yardımı talep eden 1024 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı.

Mekansal yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi için yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı 63 ildeki 1169 mahalle, yabancıların yeni başvurularına ve adres değişikliklerine kapatıldı.

AA

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