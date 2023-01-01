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1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

2023 adalet, huzur ve bereket getirsin

01 Ocak 2023, Pazar
Kültür ve Turizm eski bakanı Ertuğrul Günay, “Dilerim, 2023 adalet getirsin. Çocukların yüzü gülsün; ülkemizde ve dünyada huzur, barış, bereket olsun” temennisinde bulundu.

İLK İHTİYACIMIZ ADALET - ESENLİK ADALETLE SAĞLANIR

Kültür ve Turizm eski bakanı Ertuğrul Günay, “Dilerim, 2023 adalet getirsin. Nahak yere ekmeğinden, özgürlüğünden edilenler haklarına, işlerine, evlerine, özgürlüklerine kavuşsun; çocukların yüzü gülsün; ülkemizde ve dünyada huzur, barış, bereket olsun” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Günay, “İlk ihtiyacımız adalettir. Yargıda, orduda, okulda, sağlıkta, iş aradığımızda, çalıştığımızda, her alanda adalet. Adalet, yasaların evrensel hukuka uygun olması ve herkese eşit uygulanmasıyla sağlanır. Adaletin olmadığı yerde ne barış olur, ne de bereket. 2023 adaletle gelsin” değerlendirmesinde bulundu. 

Karar vericiler hak sahiplerine eşit davranmalı

artigecek.com’daki yazısında da adalet konusuna temas eden Ertuğrul Günay, “Adalet, karar vericilerin tüm hak sahipleri karşısında eşitlikle davranmasıdır; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, suçluyu suçsuzdan, indi ve keyfi değil, herkes için geçerli, nesnel ölçütlerle ayırmaktır. O nedenle ancak, temellerinde adalet kavramına bağlılık olan devlet, vatandaşlarının barış ve huzur içinde bir arada  yaşamasını sağlayabilir. Adaletin olmadığı bir toplum güvensiz, kaygı, kargaşa ve kavga içindedir; adaletin olmadığı bir devlet kaba güç, zorba ve zalim bir baskı aracıdır. Onun için sadece batı hukukunda değil, bizim din, tarih ve devlet felsefemizde de hep adalete özel önem ve anlam verilmiştir” dedi. 

Dünyada esenlik ancak adaletle sağlanır

Yazısında, yakın yıllarda siyasetin yargıya müdahalesinin hem siyasete, hem adalete büyük zararlar verdiğini, şimdi yaşananlardan hiç ibret alınmamışcasına, benzer tutumlar sergilendiğini ifade eden Günay şunları söyledi: “Bu tutumlar, kuşkusuz hukuk uygulayıcıları üzerinde de olumsuz etkiler oluşturuyor. Bazıları, yaptıkları görevin, kullandıkları yetkinin önem ve kutsallığını unutarak, adaletin terazisi olmak yerine, siyasetin kılıcı olmak yoluna sapıyorlar. Sonunda bütün bu olumsuz gidişin bedelini ülke olarak hepimiz ödüyoruz. Güvensiz, güvenliksiz, huzursuz bireyler, kargaşa, çekişme, çatışma içinde bir toplum olup çıkıyoruz. Böyle bir ortamda, insanlar ‘adalet’ diye yollara dökülmüşse, durup üzerinde düşünmek gerekir. Bu durumda yapılması gereken, yürüyenlerin ifadesini almak için savcıları göreve çağırmak değil, savcıları, yargıçları, tüm hukuk uygulayıcılarını ‘adalete uygun davranmaya’ çağırmaktır. Doğru olan budur. Çünkü, dünyada esenlik ancak adaletle sağlanır!”

Ankara - Fatih Karagöz

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