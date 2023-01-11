2023 Suriye yılı olacak

Ortadoğu konusunda uzman olan Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Erkmen, Suriye ve Türkiye’yi sahada yakınlaştıran gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılının Ortadoğu’da ve Türk dış politikasında Suriye yılı olacağını iddia etti. Prof. Dr. Serhat Erkmen, sınır ötesi bir operasyonun gerçekleşme ihtimalini de göz ardı etmemek gerektiğini vurgulayarak, son bir ayda yaşananların Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşmesi muhtemel operasyonun çok daha geniş kapsamlı bir dizi adımın parçası olacağına işaret etti. Erkmen, “Olası bir operasyon, Ankara-Şam diyaloğunun PKK’ya karşı ortak mücadele ekseninde her iki ülke için ortak çıkar üretebileceği bir modelin ilk adımı olabilecek. Yakın gelecekte Türkiye ve Suriye ordularının Rusya gözetiminde karşılıklı ya da koordineli devriyeye çıktığı bir modeli tartışıyor oluruz” dedi.

İstanbul - Nihat Orhan