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29 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

2023 yılındaki resmi tatillerin 7'si hafta sonuna denk geliyor

29 Aralık 2022, Perşembe 15:30
2023 yılı takviminde 16 resmi tatil günü bulunurken, bunların 7'si hafta sonuna denk geliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü 2023 yılındaki resmi tatillere çevrildi.

Yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazar ile başlayan resmi tatil takvimi, 20 Nisan'daki yarım gün Ramazan Bayramı arifesi tatiliyle devam edecek.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelecek.

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.

2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2023'te pazartesi gününe denk gelecek. Mayıs ayındaki diğer bir tatil olan 19 Mayıs ise cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil ihtimali

Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de cumartesi gününe rastlayacak.

2023'te 30 Ağustos Zafer Bayramı çarşamba gününe, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim cumartesi gününe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise pazar gününe gelecek.

AA

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