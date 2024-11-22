2024’te günde 10 kez hak ihlâli

İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru istatistiklerini değerlendirdi.

Kılıç, “Anayasa Mahkemesi (AYM) istatistikleri anayasal haklarımızın iktidar tarafından nasıl da ayaklar altına alındığını gösteriyor. Yüksek Mahkeme, 2024 yılı boyunca 2 bin 529 dosyada hak ihlâli tespit etti. Yani günde 10 kez hak ihlâli belirledi” dedi. Bireysel başvurular kapsamında Anayasa Mahkemesi’nin 2024 yılının eylül ayı sonuna kadar tam 2 bin 529 dosyada ihlâl kararı verdiğini açıklayan Kılıç, bireysel başvuru sürecinin başladığı 2013 yılından bu yana ihlâl tespit edilen dosya sayısının ise 76 bin 514 olduğunu belirtti. Kılıç, en fazla hak ihlâlinin 56 bin 443 kararla makul sürede yargılanma hakkı konusunda verildiğini belirtti. Kılıç, ihlâl kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımını da açıkladı.

Vatandaş temel insan haklarından mahrum bırakılamaz

Buna göre, âdil yargılanma hakkı 5 bin 487, mülkiyet hakkı 4 bin 661, ifade özgürlüğü 4 bin 348, özel hayata ve aile hayatına saygı 1622, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 1432, kötü muamele yasağı 1079, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı 420, yaşam hakkı 268, maddî ve manevî varlığın korunması hakkı 144, sendika hakkı 136, örgütlenme özgürlüğü 86, suç ve cezaların kanunîliği ilkesi 48, eğitim hakkı 39, din ve vicdan özgürlüğü 12, bireysel başvuru hakkı 3, hükmün denetlenmesini talep etme hakkı ise 1 kez ihlâl edildi. Kılıç, “İnsan, haklarıyla insandır. İnsan hakları, tüm insanların eşit derecede sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Hiçbir surette vatandaş temel insan haklarından mahrum bırakılamaz. Bu utanç rakamlarının sorumlusu AKP’dir. Demokrasi ve insan hakları sorununun önündeki en büyük engel de AKP iktidarıdır” dedi.

Ankara - Anka