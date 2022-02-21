21 ŞUBAT'A ÖZEL: 53. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak ve ‘Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır’ idealiyle yola çıkan Yeni Asya, 53 yaşını 21 Şubat 2022 özel sayısıyla kutlayarak yurt ve dünya genelinde yüz binlerce insana ulaşmayı hedefliyor. Okuyucularımız, özel baskı gazetemizi gönüllü olarak dağıtıp hediye ederken dijital platformlarda da okunup paylaşılmak üzere 16 sayfalık özel sayımız E-GAZETE PDF formatında da bugüne özel olarak ücretsiz indirilebilecek.

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