21 ŞUBAT'A ÖZEL: 53. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

21 Şubat 2022, Pazartesi 15:14
Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak ve ‘Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır’ idealiyle yola çıkan Yeni Asya, 53 yaşını 21 Şubat 2022 özel sayısıyla kutlayarak yurt ve dünya genelinde yüz binlerce insana ulaşmayı hedefliyor. Okuyucularımız, özel baskı gazetemizi gönüllü olarak dağıtıp hediye ederken dijital platformlarda da okunup paylaşılmak üzere 16 sayfalık özel sayımız E-GAZETE PDF formatında da bugüne özel olarak ücretsiz indirilebilecek.
21 Şubat 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:
YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 53. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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53. YIL COŞKUSU YURT GENELİNE YAYILDI
RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ OLARAK ZORLU, NURLU VE ONURLU YOLCULUĞUMUZUN 53. YILINA DA GİRDİK. TAVİZSİZ İSTİKRAR ÇİZGİSİNDE DAHA NİCE YILLARA...
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Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi olarak coşkumuzu bütün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. 53. Özel sayımızı istifadeye vesile olması ve tanıtım amacıyla ikamet ettikleri bölgelerde vatandaşlarımıza ulaştıran okuyucularımıza çok teşekkür ediyoruz.
Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:
53. yıla girerken
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
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