227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

AA

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