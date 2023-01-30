227 kişinin yaşama hakkı ihlal edildi

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri Aralık 2022 Raporu’nu yayınladı.

Raporda 227 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği ve 380 kişinin işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Raporun “işkence ve kötü muamele” bölümünde, “Aralık ayında biri çocuk en az 7 kişi gözaltında ya da gözaltı merkezleri dışında işkenceye maruz kaldığını basına açıkladı, suç duyurusunda bulundu ve/veya insan hakları örgütlerine başvurdu. Aralık ayında düzenlenen eylemlerde de biri çocuk en az 287 kişi polisin/jandarmanın fiziksel şiddetine maruz kaldı” denildi. Raporun “düşünce ve ifade özgürlüğü” kısmında aralık ayında 4 gazetecinin saldırıya uğradığı, en az 5 gazetecinin gözaltına alındığı, 2 gazetecinin tutuklandığı, en az 5 gazeteciye soruşturma veya dava açıldığı, en az 2 gazetecinin para veya hapis cezasına mahkum edildiğine dikkat çekildi. Raporda Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) verilerine göre 1 Aralık itibarıyla 64 gazetecinin cezaevinde olduğunun altı çizildi.

İstanbul - Yeni Asya