23 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye acil yardım ekibi

Deprem felaketinde can kaybı artarken dünyadan ve Avrupa’dan hayat kurtarmak için zamanla yarışan Türkiye’ye yardım akmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, 23 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye 31 arama kurtarma ekibi ve 6,5 milyon Euro’luk insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, dünyadan 70’i aşkın ülke, Türkiye’ye 3 bin 294 gönüllü ilk yardım personeli ve onlarca arama köpeği gönderdi. ABD’den Japonya’ya tüm ülkeler Ankara’nın yardım çağrısına karşılık verirken, Avrupa Birliği de depremlerden etkilenen ülkelere yardım sunan ilk kuruluş oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson, Türk yetkililerle işbirliği içinde bir bağış konferansı düzenlemeyi planladıklarını bildirdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 275

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.