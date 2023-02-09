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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

23 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye acil yardım ekibi

09 Şubat 2023, Perşembe 23:11
Deprem felaketinde can kaybı artarken dünyadan ve Avrupa’dan hayat kurtarmak için zamanla yarışan Türkiye’ye yardım akmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, 23 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye 31 arama kurtarma ekibi ve 6,5 milyon Euro’luk insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, dünyadan 70’i aşkın ülke, Türkiye’ye 3 bin 294 gönüllü ilk yardım personeli ve onlarca arama köpeği gönderdi. ABD’den Japonya’ya tüm ülkeler Ankara’nın yardım çağrısına karşılık verirken, Avrupa Birliği de depremlerden etkilenen ülkelere yardım sunan ilk kuruluş oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson, Türk yetkililerle işbirliği içinde bir bağış konferansı düzenlemeyi planladıklarını bildirdi. 

 

Haber Merkezi

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