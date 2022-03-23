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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

23 Mart 2022, Çarşamba 15:41
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî’yi vefatının 62. yıldönümünde rahmetle yad ediyoruz...

Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak idealiyle yola çıkan Yeni Asya, her zaman ve hususan her yıl Bediüzzaman Haftasında (23-30 Mart) 23 MART 2022 özel sayısıyla Bediüzzaman'ı ve Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur'u yurt ve dünya genelinde yüz binlerce insana ulaştırmayı ve tanıtmayı hedefliyor.

Okuyucularımız, özel baskı gazetemizi gönüllü olarak dağıtıp hediye ederken dijital platformlarda da okunup paylaşılmak üzere 16 sayfalık özel sayımız E-GAZETE PDF formatında da bugüne özel olarak ücretsiz indirilebilecek.

23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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23 MART 2022 YENİ ASYA 1. SAYFA

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Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları
Bediüzzaman demek
Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur
Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Okunma Sayısı: 317
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