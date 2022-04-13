23 milyon icra dosyası sırada

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, vatandaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcunun 1 trilyon 134 milyar lira düzeyinde seyrettiğini belirtti.

Balık, “Vatandaşların zamanında ödeyemediği borçlarına bankalar tarafından icra takibi başlatılan borçları, Nisan ayında 27,7 milyar liraya ulaşmıştır. AKP İktidarının Ekonomi Bilim’ine açtığı savaş Nisan ayında da etkisini sürdürmeye devam ediyor” dedi. Ülkemizde yanlış ekonomi politikalarının yol açtığı enflasyon karşısında Türk lirası yatırımları hızla erimeye devam ettiğini ifade eden Balık, “Bireysel kredilerdeki artış yurttaşların cebinde olmayan parayı tüketerek enflasyonu daha da arttırmaktadır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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