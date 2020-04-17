25 bin kişi Türkiye’ye dönecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 mücadelede, Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. Salgına karşı yürüttükleri zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşı aileleriyle kavuşturduklarını kaydeden Oktay, “59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte büyük çaplı bir operasyon başlattık” ifadelerini kullandı. AA

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