25 liralık iş için100 lira mı ödendi?

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Rönesans İşletme Hizmetleri şirketinin 5 şehir hastanesinin işletme hakkını Danimarka Şirketi ISS’ye satarak devretmesi hakkında TBMM’ye soru önergesi verdi.

Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “25 liralık iş için devletin bütçesinden 100 lira çıktığı doğru mudur?” diye sordu. Çıray, Rönesans Holding’in müteahhitliğini yapıp işlettiği beş şehir hastanesinin işletme hakkını Danimarka Şirketi ISS’ye satarak devretmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Çıray, “Devletin, Şehir Hastanelerinde destek hizmetleri için, müteahhitlere yılda örneğin 100 lira verdiği, müteahhitlerin de, bu kapsamda yer alan işleri Sağlık Yatırımları A.Ş. adlı bir taşerona 50 liraya devrederek hiç karşılıksız 50 lira kazandıkları; alt şirketin de bir başka alt taşeron şirkete işi 25 liraya yaptırıp hiç karşılıksız 25 lira kazandığı, böylece aslında 25 liralık iş için devletin bütçesinden 100 lira çıktığı doğru mudur?” ifadelerini kullandı.

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