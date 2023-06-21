26 binden fazla iltica başvurusu

Türkiye’den AB ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu almakta yaşadıkları zorluk ve yüksek ret oranları ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Bir AB yetkilisinden edinilen bilgiye göre; 2022 yılında AB ve Schengen ülkelerinin konsoloslukları, dünya genelinde 7,5 milyondan fazla kısa dönemli vize başvurusu aldı. Türkiye’den 778 bin 409 kısa dönemli vize başvurusunun yapıldığı belirtildi, bu sayının 2021 yılında 271 bin 997 olduğu anımsatıldı. İstatistiklere göre, Türkiye; vize başvurularında birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi Rusya ve Hindistan takip ediyor. 2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşının Avrupa’ya iltica başvurusunda bulunduğu; Türkiye’nin 2023 yılında AB’ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezüella ve Kolombiya’nın ardından beşinci sırada yer aldığı öğrenildi. Ankara - Anka

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