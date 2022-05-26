27 Mayıs demokrasimizdeki travmaların başlangıcıdır

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 62 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Demokrasimize ilk darbe 27 Mayıs tarihinde vurulmuş, Türk demokrasisinde yaşanan travmaların başlangıcı 27 Mayıs’ta olmuştur. 27 Mayıs askeri darbesini bir kez daha kınıyor, bütün darbeleri ve darbe girişimlerini reddediyoruz” dedi.

Demokrasimize ve siyasi işleyişe yapılan müdahalelerin sonunda ülkemiz, temel hak ve özgürlükler; ekonomi, siyaset ve sosyal açıdan geriye gittiğini dile getiren Arslan açıklamasında şunları söyledi: “Emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan işçilerimiz, çalışanlarımız antidemokratik müdahaleler sonucunda ekonomik ve sosyal açıdan hak ve iş kayıplarına uğramaktadırlar.” Ankara - Recep Gören

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