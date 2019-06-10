"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı devam ediyor

10 Haziran 2019, Pazartesi 18:23
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 ayrı sığınak imha edildi.

Irak'ta 15 günde 100 sığınak imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

 

Harekatta, 20 metre aralıklarla tespit edilen 3 ayrı sığınak imha edildi.

 

Sığınaklarda yapılan aramalarda, bir av tüfeği, iki AK-47 şarjörü, bir kasatura, 64 BKC makinalı tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, 18 hazırlanmış EYP pil blokları, EYP amacıyla kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

AA

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail bir sağlık görevlisini daha şehit etti

    Şehit Onbaşı Halil Kurt dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Yeni askerlik sistemi teklifinde son durum?

    Antalya'daki uçak kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

    Zarif: Bölgedeki sorunların sebebi ABD ve İsrail

    Mali'de silahlı saldırı: 100'den fazla ölü var

    Arnavutluk'ta yerel seçimler iptal edildi

    Erdoğan İzlanda'ya tepki gösterdi

    İmamoğlu ifadeye çağrılacak

    İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını 16 Haziran'da, moderatör İsmail Küçükkaya

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

    İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü

    İzlanda'ya nota verilecek

    800 yıllık tarihi kapı mahvoldu

    Dolar bayram sonrası artışta

    İzlanda'da Milli Takımımıza saygısızlık

    Almanya'da iki farklı camiye çirkin saldırı

    Zarif: Bizim ABD'ye ihtiyacımız yok

    Türkiye eninde sonunda hukuka dönecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye eninde sonunda hukuka dönecek
    Genel

    İslam bana huzur getirdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanlık kaç bin yaşındadır?
    M. Said ZEKİ

    Lekelenmeme hakkı ve tutuksuz yargılama
    Faruk ÇAKIR

    Bir nesil kaybolabilir
    Ahmet Cemil Çökren

    Sinek düşmanlığını bırak! 2
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir sinek, yalnızca bir sinek!
    Risale-i Nur'dan

    Vücudunu Mû’cidine feda et
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.