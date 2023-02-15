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15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

272 bin 305 kişi tahliye edildi

15 Şubat 2023, Çarşamba 17:18
Depremzedelerden 237 binden fazlasının tahliyesi dün itibarıyla hava yoluyla gerçekleştirilirken 34 bin 406'sı trenler, 659'u gemiler vasıtasıyla taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından dün itibarıyla hava, deniz ve demir yollarıyla 272 bin 305 depremzedenin tahliyesini sağladı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre,10 ili etkileyen büyük depremlerden etkilenenlerin tahliye işlemi hava, deniz ve demir yolları vasıtasıyla aralıksız sürdürüldü.

Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık AŞ, dün itibarıyla 214 yolcu vagonuyla 44, DMU (dizel) setlerle 118, YHT setiyle 24 olmak üzere toplam 186 sefer düzenledi. Bu seferlerle afetten etkilenen 34 bin 406 vatandaşın tahliyesi demir yoluyla gerçekleştirilmiş oldu.

Bunun yanı sıra 33 yük treniyle bölgeye yardım malzemesi taşındı. Malatya'dan Kayseri, Ankara ve Sivas'a, Hatay-İskenderun'dan Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Denizli ve Mersin'e, Adana'dan Kayseri ve Konya'ya, Fevzipaşa'dan (Gaziantep) Konya'ya tren seferleri gerçekleştirildi.

Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya garlarının bekleme salonları ve vagonlar bölgedeki vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanıldı. Yangın söndürme vagonu ile İskenderun Limanı'ndaki yangına da müdahale edildi.

AA

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