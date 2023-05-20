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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

28 Mayıs’ı alırsak parlamenter sisteme geçilir

20 Mayıs 2023, Cumartesi 22:50
Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu arifesinde en önemli endişe sandığa gitme oranında düşüş yaşanmasıyken, seçmen psikolojisi açısından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde “bıkkınlık,” Recep Tayyip Erdoğan cephesinde ise “rehavet” kaygısı duyuluyor.

CHP tarafı, kendi seçmen tabanındaki “bıkkınlık, umutsuzluk” nedeniyle “sil baştan başlıyoruz, seçimi kazanacağız” yönündeki mesajı öne çıkarıyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, CHP’li bir kurmay ifadesiyle “Önceliğimiz 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi’ni kazanmak, o zaman TBMM’de 301 sandalye kazanılamamış olmasa da bizzat AKP’nin de talep edeceği üzere parlamenter sisteme geçiş kapısı açılacaktır. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesini sağlamaya odaklanıyoruz. TBMM seçimi sonucunu sonrasında tartışacağız” yaklaşımı var.

 

Haber Merkezi

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