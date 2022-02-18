28 Şubat’ın gerçek mağdurları o masada

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi.

Birtakım çevrelerin masadaki oturma düzeni, tarih, yer ve saat gibi şeyler üzerinden sembolizmin adına tezviratlar üretmeye başladıklarını öne süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Millî Görüş Hareketinin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi’nin olduğu masada 28 Şubat’ı olumlayacak, bu mesajı verecek, hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz. Böyle bir şeyi akla bile getirmek hayal dışı, imkân dışıdır. Kaldı ki sadece biz değil, 28 Şubat’ın gerçek mağdurları var o masada. ‘Bu masayı kim kurdu, kimler kurdurdu, ayağı nereden, ayakları nereye basıyor?’ diye algı üretmek isteyenlere de sesleniyorum, o masanın ayağı Kocaeli’nin, Tunceli’nin, Sivas’ın, Afyonkarahisar’ın, Ankara’nın bereketli topraklarına sapasağlam basmaktadır. O masanın çapı, Edirne’den Hakkari’ye, Muğla’dan Ardahan’a, İzmir’den Van’a, Sinop’tan Hatay’a 81 ilimizi kaplayacak kadar geniştir.”