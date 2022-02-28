28 Şubat’ın zararları hâlâ karşılanmadı

Eğitim-Bir-Sen 28 Şubat postmodern darbe girişimin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen geçmişteki zararların hâlâ karşılanmadığına dikkat çekti.

Eğitimciler Birliği Sendika (Eğitim-Bir-Sen) 28 Şubat postmodern darbe girişimin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen geçmişteki kayıpların giderilmediği vesayet döneminin verdiği zararların tazmin edilmediğini bildirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, “25 yıl önce yapılan, insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihimizde bir kara leke olarak anılan/anılacak olan bu darbeyle, ülkenin maddî ve manevî kaynaklarının yok edilerek milletin dize getirilmesi amaçlanmış; hayatın her alanında, ancak kaba sömürgecilerin işgalinde yaşanacak zulüm ve baskı düzeni egemen kılınmıştır” denildi.

Tarihe ve geleceğe karşı sorumluyuz

Haksız yere ihraç edilenlerin, istifaya zorlananların göreve yeniden başlamalarına, açıkta geçen süreleri çalışmış gibi sayılmalarına, başörtülü olarak görev yapmalarına yönelik düzenlemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Geçmişteki kayıplar giderilmedi, vesayet döneminin verdiği zararlar tazmin edilmedi. 28 Şubat’ın mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi adaletin, inancın, izanın, ahlâkın ve hukukun gereğidir. Bu irade, 28 Şubat’ın faillerini mahkûm etme iradesinden daha az önemli değildir. Adaletsizliği bitirecek, adaletin varlığını hissettirecek, vesayet mağdurlarının, 28 Şubat mazlumlarının hukukunu inşa edecek, haklarını ihya, itibarlarını iade, zararlarını tazmin edecek kararlar, kararnameler, kanunlar yürürlüğe koymak mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur.”

Ankara - Recep Gören