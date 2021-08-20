28 Şubat komutanları cezaevinde

28 Şubat dâvâsında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli general Çetin Doğan, Bodrum Adliyesine geldi.

28 Şubat davasına ilişkin cezaları kesinleşen 14 emekli generalden 5'i gözaltına alındı

14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

Çevik Bir ve Çetin Doğan'la birlikte 14 sanık hakkında tutuklama kararı Doğan’ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından giriş yaptığı görüldü. Çevik Bir’in de Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındığı, işlemleri için Milas Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Emekli korgenerel Hakkı Kılınç ise, Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 Şubat dâvâsında cezası kesinleşen, haklarında yakalama kararı verilen 14 emekli generalden Ankara’da gözaltına alınan 4’ü de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sağlık kontrolünün ardından infaz savcılığına sevk edildi. Emekli generaller Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker, infaz savcılığındaki işlemleri sonrası ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere polis nezaretinde Ankara Adliyesi’nden ayrıldı. AA

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