28 Şubat, saray vesayetiyle sürüyor

DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “28 Şubat 1997’de darbeci vesayet vardı, şimdi de saray vesayeti var” ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, 28 Şubat sürecinin bitmediğini, sadece aktörlerinin değiştiğini söyledi. Avcı, “Türkiye bu zalim süreci maalesef atlatamadı. Sadece aktörler değişti o kadar! 28 Şubat 1997’de darbeci vesayet vardı, şimdi de saray vesayeti var” dedi. 28 Şubat’ın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Türkiye’nin eskisinden daha hiddetli ve şiddetli bir şekilde baskı ve tehdit altında olduğunu ifade eden Avcı, “Dünkü 28 Şubatı kötülemek kolaycılıktır, sormak lâzım gelir, bugün 28 Şubat 2022 ve 28 Şubat mağduru olduğunu söyleyenler şimdi neler yapıyorlar? Yani 1997 de 28 Şubat yaşandı ve bitti mi? Türkiye’ye şöylesine bir bakarsak peşinen söyleyeyim, 28 Şubat zihniyeti devam ediyor. Sadece aktörler değişti, zihniyet ve uygulama yöntemi aynı. Ülkemiz, yıllar sonra yine benzer bir süreç yaşıyor. Bunun örnekleri çok” diye konuştu.

Saraydan basına talimatlar veriliyor

28 Şubat 1997’de medya üzerinde yoğun bir baskı olduğunu bugün de Türk basınının ekonomik olarak ve RTÜK üzerinden başta olmak üzere her türlü baskı altında olduğunu dile getiren Gürkan Avcı, “Şimdi medyanın durumu 28 Şubat 1997’den daha kötü. Medyanın büyük kesimi, iktidar ve iktidara yakın iş adamları tarafından ele geçirildi. Ele geçirilemeyenler de baskı ve kontrol altında. Muhalif gazeteci ve yazarlar, çalıştıkları gazete ve televizyonlardan anında atılıyor. Saraydan basına talimatlar veriliyor. Bugün, hükümeti eleştirdikleri için talimatla işlerinden atılan ve yine hükümeti eleştirdikleri için cezaevinde yatan gazetecilerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. 25 yıl sonra bugün hükümet tahkir, tezyif ve ötekileştirme dilini çok daha fazla yaygın, etkili ve organize kullanıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA