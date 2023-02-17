29 yaşındaki Neslihan Kılınç depremin 258. saatinde kurtarıldı: ''Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın"

Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılınç'ı kurtardı. Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın." dedi. Baba Cuma Yalçınöz ise, "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti." diye konuştu. KSÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılınç'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: "Hastamız konuştu, adını söylüyor. Yakınlarını soruyor, iyi olduklarını söyleyince rahatladı. Bilinci açık, durumu şu an stabil. Biz hastayı yormamak adına gerekli müdahaleyi yaptık. Hasta çok soğuk bir ortamda kaldığı için ısıtma tedavisine başladık.Gerekli sıvı desteğini sağladık. İlk müdahaleyi yaptık, diyalize alacağız." AA

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