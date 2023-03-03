3.5 milyon seçmen göçtü

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından Cumhur İttifakı seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda AKP ve MHP, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seçimlerin nasıl yapılacağı, temsilde adaletin nasıl sağlanacağını belirlemek üzere ortak “seçim komisyonu” oluşturdu.

Komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, toplantı öncesi depremden etkilenen 10 ilde yapılan çalışmalarda, bu kentlerdeki kayıtlı seçmen sayısının 8 milyon 144 bin 33, seçmen sandık sayısının ise 27 bin 688 olduğu belirlendi. Seçmenlerin 3.5 milyonunun zorunlu olarak Türkiye’nin diğer illerine göç ettiği tespit edilirken bu 10 ilden en kritik olanların ise Hatay ve Adıyaman olduğu belirlendi. Cumhuriyet’in haberine göre, Hatay’da deprem sonrası seçmenin sadece 3’te birinin kaldığı, Adıyaman’da ise seçmenin yaklaşık yarısının kenti terk ettiğine işaret edilirken, bu seçmenlerin “Türkiye’nin dört bir yanındaki il, ilçe ve köylere dağıldığı” belirtildi. Haber Merkezi

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