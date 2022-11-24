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24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

3,5 yılda 350 bin kişi askerliği bedelli yaptı

24 Kasım 2022, Perşembe 13:20
Yeni askerlik sisteminin uygulamaya geçtiği 2019'dan bu yana 351 bin 841 kişi bedelli olarak askerlik görevini yerine getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni askerlik sistemi ile bu konuda beklentileri karşılayan, modern, esnek, öngörülebilir, sürdürülebilir ve e-Devlet üzerinden erişilebilir bir sistem tesis edildi.

Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılanırken gençlerin de eğitimlerine ve mesleklerine devam etme imkanı sağlandı.

Haziran 2019'da çıkartılan Askeralma Kanunu kapsamında, yeni askerlik sisteminden bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişi istifade ederken, 351 bin 841 kişi bedelli olarak askerlik görevini yerine getirdi.

Dövizli askerlik uygulamasından 20 bin 659 kişi faydalanırken yeni kanunla birlikte söz konusu dönemde 55 bin 535 yedek subay, 58 bin 967 yedek astsubay ve 1 milyon 460 bin 644 kişi er olarak yeni askerlik sisteminden yararlandı.

Yeni askerlik sistemi

Askeralma Kanunu'nun 2019'da yürürlüğe girmesiyle silah altında bulunan yükümlülerden 6 ayını tamamlayanlar terhis oldu.

Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda 122 bin yükümlünün terhis olup emniyetli bir şekilde evlerine gitmelerinin sağlandığını açıklamıştı.

Yeni sisteme göre yükümlülerin tamamı eğitim durumu gözetilmeden 6 ay askerlik yapıyor.

Bedelli askerlik uygulamasının da devamlı hale getirildiği sistemde, meslek yüksekokulu mezunları için yedek astsubaylık uygulaması oluşturuldu.

Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği uygulama kapsamında yükümlüler ilk olarak e-Devlet kanalıyla veya askerlik şubesine müracaat ederek yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanmak isteyip istemediklerine karar veriyor.

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor.

Kurada çıkmamaları durumunda erteleme hakkı olan yükümlüler, askerliklerini erteleyebiliyor ya da eğitim durumlarına göre yedek subay, yedek astsubay veya er/erbaş olarak vatani görevlerini yerine getirebiliyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak istemeyen yükümlülere ise çeşitli seçenekler sunuluyor. Lisans ve üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanınırken, meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık hakkı veriliyor. Lisans ve üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından faydalanabiliyor.

Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor. Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak tamamlayabiliyor. Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.

Bu kapsamda kabul edenler ikinci 6 ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor.

İlave haklar

İkinci 6 ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sağlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor.

TSK personel alım sınavlarında ilave puan, sözleşmeli personel temini ile TOKİ'de öncelik gibi haklar da ikinci 6 ay için silah altında kalmayı bekleyen gençlere sunuluyor.

AA

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