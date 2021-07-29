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29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

3 aile daha evlatlarına kavuştu

29 Temmuz 2021, Perşembe 16:00
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.


Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, eylem yapan ailelerden Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari, Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma komutanlıkları ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Üç aileye dün oturma eyleminin 695'inci gününde müjdeli haber verildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen programda, Ayşegül ve eşi Rauf Biçer 2018 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan ile abla Hayriye Akyüz, 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen evlatları Ensari'ye, Güllü Turan ise Tunceli'nin Pertek ilçesinden lise öğrencisiyken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Alev'e sarıldı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler sevinç gözyaşı döktü.

''Hepinize teşekkür ediyoruz''

Anne Biçer gazetecilere, "Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz güçlüdür. Bu zafer devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferidir. Tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz, feryadımızı evlatlarımıza ulaştırdılar, evlatlarımız geri döndü. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepimiz kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP yerle yeksan oldu. Anneler işte böyle zafere ulaşıyor. Allah'ın izni ile bütün evlatlarımız oradan inecek." diye konuştu.

28 aile evladına kavuşmuş oldu

Biçer, Turan ve Karaşan ailelerinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 28'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlulları Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya, anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun oğulları İbrahim'e, anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın kızları Yasmin'e, anne Gülüzar ve baba Sıdık Fidan oğulları Ferdi'ye, anne Gülli ve baba Zeki Bal oğulları Yusuf'a, anne Selma Han oğlu Onur'a, baba M.O. oğlu Recep'e, baba Bayram Yetkin de oğlu Recep'e sarıldı.

AA

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