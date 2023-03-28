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29 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

3 anket şirketi: İlk turda kazanır

28 Mart 2023, Salı 17:00
Avrasya Araştırma Merkezi Kurucusu Kemal Özkiraz, MetroPOLL Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar ve ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili son durumu değerlendirdi.

3 isim Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacağını aktardı. Diğer adayların seçim yaklaştıkça yarıştan düşeceğini öngördüğünü ifade eden Özkiraz, seçmenlerin de seçimi kazanma ihtimali yüksek olan Kılıçdaroğlu’na yöneleceğini belirtti. Cumhur İttifakı’nda yüzde 53’lerden yüzde 38-40’lara bir gerileme olduğunu söyleyen Pösteki’ye göre, bunun en önemli sebepleri arasında ekonomi, adalet ve sığınmacı konuları yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun bir senelik mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını dile getiren Sencar, “İnsanlar Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra onu tanır hale gelmedi. Ama insanlar adayın kendisine oy verir. Belirleyici olan adayın kendisidir. Çünkü koltuğa o oturacak” diye konuştu.

Haber Merkezi

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