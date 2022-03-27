3 ayda ödenen faizle bir Çanakkale Köprüsü yapılırdı

20 Aralık 2021’de dolar kurunun 18,30’lu seviyeleri aşmasının ardından devreye alınan Kur korumalı mevduat hesaplarının 3 aylık vadeli olanlarında ilk ödemeler geride kalan haftada yapıldı.

Çanakkale Köprüsü otoyolla 272.5 TL’ye geçilecek

Hani devletin kasasından 1 kuruş çıkmayacaktı? Uzmanlar söz konusu hesaplara ortalama 14 milyar TL ödendiğini hesapladı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Haziran ayı sonuna kadar kur aynı kalsa bile (1$=15 TL), KKMH için Hazine ve Merkez Bankası’nın ilk üç aylık dönemdeki ödeme yükü 42 milyar TL. Çanakkale Köprüsü’nün maliyeti ise 40 milyar TL....” dedi. Haber Merkezi

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